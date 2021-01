Pieri: «Parole Ibrahimovic a Lukaku? Valeri può non aver sentito»

Tiziano Pieri

Tiziano Pieri assolve l’arbitro Paolo Valeri per quanto avvenuto fra Ibrahimovic e Lukaku (vedi articolo). L’ex arbitro, a Rai Sport, ha provato a ricostruire l’episodio ritenendo che l’arbitro potesse fare ben poco. Spazio quindi per una valutazione da parte del Giudice Sportivo?

IL CONFRONTO – Tiziano Pieri giudica la lite fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku al 45′ del derby Inter-Milan: «Le frasi di Ibrahimovic? Paolo Valeri può non aver sentito. Nasce tutto da un fallo, giusto peraltro, di Alessio Romagnoli su Lukaku. C’è un testa a testa, dove non c’è nessuna violenza e nessun colpo: è un appoggio di teste. Arriva Valeri: giallo da una parte e giallo dall’altra. Dalle immagini, per la mia esperienza sul campo, ritengo che la decisione migliore sia sanzionare con un doppio giallo. Non c’è violenza, quindi giusta la gestione di Valeri».