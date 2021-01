Lukaku contro Ibrahimovic: lite a fine primo tempo di Inter-Milan. Offesa?

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lukaku contro Ibrahimovic a fine primo tempo di Inter-Milan (vedi articolo). I due sono venuti a contatto testa contro testa e l’arbitro Valeri ha ammonito entrambi. Il belga, peraltro, era diffidato.

LITE IN CAMPO – Romelu Lukaku faccia a faccia con Zlatan Ibrahimovic a fine primo tempo di Inter-Milan. Dopo un fallo di Alessio Romagnoli (non ammonito) sul belga si è accesa una rissa con i due ex Manchester United protagonisti. Testa contro testa fra il belga e lo svedese, a seguire risulta esserci stata un’offesa pesante dell’attaccante rossonero alla madre del nerazzurro. Lukaku, furioso, è stato trattenuto a fatica dai compagni alla fine del primo tempo.