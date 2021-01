VIDEO – Inter-Milan 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Milan, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



97′ DI GLORIA! – Inter-Milan 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia. Derby memorabile: Inter in semifinale con gol al 97′! I nerazzurri dominano, ma Ciprian Tatarusanu è il migliore per il Milan e stoppa di piede Romelu Lukaku. Sull’unico tiro in porta rossonero arriva lo svantaggio, al 31′ Zlatan Ibrahimovic fa passare il pallone sotto le gambe di Aleksandar Kolarov, Samir Handanovic come suo solito resta immobile e la palla entra dopo aver toccato il palo. Poco dopo Theo Hernandez e Fikayo Tomori (subentrato al 20′ all’infortunato Simon Kjaer) salvano sulla linea su colpo di testa di Alexis Sanchez. Al 44′ lite furibonda fra Lukaku e Ibrahimovic, dopo un fallo subito dal belga: ammoniti entrambi, e risulta esserci una frase molto pesante dello svedese. Che al 58′ paga perché prende il secondo giallo dopo aver fermato fallosamente Aleksandar Kolarov. Era già un assedio undici contro undici, con l’uomo in più l’Inter mette alle corde il Milan. Rafael Leao entra in maniera scriteriata su Nicolò Barella, rigore colossale che vedono tutti tranne l’arbitro Paolo Valeri: per fortuna c’è il VAR ad aiutarlo. Dal dischetto Lukaku pareggia con l’aiuto della traversa, 1-1 al 71′. I nerazzurri le provano tutte, ma Tatarusanu è prodigioso. L’arbitro Valeri si fa male, lo sostituisce il quarto ufficiale Daniele Chiffi: per questo ben dieci minuti di recupero. E al 97′ Christian Eriksen, entrato all’88’, trasforma una punizione dal limite con una magnifica esecuzione per l’eroico gol partita che evita i supplementari. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.