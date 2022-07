Peroni: «Dybala un di più per l’Inter. Dzeko più facile da cedere di Correa»

Affinché l’Inter possa acquistare Dybala deve vendere qualche attaccante. Dunque, non è una priorità per il club nerazzurro. Ne è convinto Giulio Peroni a Sportitalia

DIFFERENZE − Secondo Peroni, Dybala non è altro che una semplice opportunità per l’Inter: «Il fatto che Dybala sia stato assolutamente condizionato ad altre operazioni di uscita diciamolo non è una priorità. E’ un’opportunità. Viene considerato un di più, ecco perché dipende dalle cessioni degli attaccanti: da Sanchez a uno tra Dzeko o Correa. Più facile vendere il bosniaco che il Tucu perché costato tanto. A Dybala gli manca un pezzo per fare 31. Dybala non è leader altrimenti Marotta lo avrebbe anche anteposto a Lukaku. Lukaku ha voluto il ritorno, ha lavorato per tornare, da dicembre ha iniziato questa trattativa. Ciò fa la differenza».