Marchetti: «Marotta, che colpo con Lukaku! Su Dybala non è pretattica»

Il DG del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato su Tmw delle strategie di mercato di Beppe Marotta all’Inter. Qualche considerazione sul ritorno di Lukaku e sulle dichiarazioni per Dybala

NO PRETATTICA − Marchetti spiega l’operato del collega Marotta all’Inter: «Marotta è uno dei dirigenti più bravi in Italia. Riuscire a riportare Lukaku è stato importante, è un grande colpo perché va a riformare la coppia con Lautaro Martinez. Su Dybala… parliamo di un grande talento, poi bisognerà capire se è funzionale al progetto dell’Inter. Ma non è pretattica: ci sono equilibri che cambiano continuamente».