Barzaghi: «Lukaku già leader all’Inter! Qui diverso rispetto al Chelsea»

Lukaku sempre più al centro del progetto Inter, come se non fosse mai andato via da Milano. Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha sottolineato l’atteggiamento dell’attaccante belga, un’altra persona rispetto quella vista al Chelsea.

TUTTO DIVERSO – Romelu Lukaku si sta riprendendo l’Inter e lo dimostra con i fatti, il collega di Sky Sport specifica: «Lukaku subito al centro della squadra con il suo carisma, da fuori Appiano Gentile si sentono le sue urla. È proprio un altro giocatore rispetto quello che era al Chelsea. All’Inter sente qualcosa che con Tuchel non c’era, qui si sente al centro del progetto e amato al massimo».