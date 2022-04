Perisic considerato più attaccante di Caicedo: solo 4′ e ancora assente – CdS

Inzaghi nelle ultime partite ha variato sempre i quattro attaccanti a disposizione, ci si aspetta nuovi cambi anche in vista di Bologna. Chi non rientra in questo tipo di rotazioni è Felipe Caicedo: da quando è arrivato solo quattro minuti in campo con l’Inter e Perisic è considerato anche migliore in quel ruolo.

PERISIC E NON CAICEDO – Nuovo forfait anche per Caicedo, ancora molto debilitato dalla sindrome gastrointestinale accusata prima della Roma. L’ecuadoregno, magari, si ritaglierà qualche spicciolo, ma il suo arrivo è stato più che altro una forma di precauzione. Tanto che, finora, si è visto in campo con la maglia interista soltanto due volte, per un totale di 4′. Come sottolineato dal quotidiano romano, semmai come ulteriore opzione per l’attacco, ha tutto per rivelarsi più utile l’avanzamento di Perisic, come avvenuto per l’ultima parte della sfida con il Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

