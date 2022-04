Bologna-Inter, Correa in campo dal 1′. Scelto il partner d’attacco – TS

Bologna-Inter andrà in scena domani alle ore 20:15. Joaquin Correa dovrebbe tornare in campo dal 1′. Inzaghi ha già scelto il suo partner d’attacco. Le ultime di Tuttosport

ATTACCO – Bologna-Inter è in programma domani alle ore 20:15. In vista della sfida del Dall’Ara, Simone Inzaghi dovrebbe rilanciare Joaquin Correa dal 1′. L’argentino, partito dalla panchina contro la Roma, è favorito su Dzeko e Sanchez. Al suo fianco, secondo quanto riferisce Tuttosport, dovrebbe esserci Lautaro Martinez, reduce da quattro gol consecutivi, per un tandem tutto argentino che, quando impiegato, ha sempre convinto.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna