Bologna-Inter, a sinistra tocca ancora a Perisic. Vidal torna ad allenarsi! – CdS

L’Inter non vuole correre rischi per quanto riguarda l’infortunio di Robin Gosens, per questo motivo Inzaghi e il suo staff non forzeranno la mano. Arturo Vidal, invece, è tornato ad allenarsi.

RECUPERO PARZIALE – L’Inter si prepara alla trasferta di Bologna. Senza Robin Gosens, sulla corsia mancina toccherà nuovamente a Ivan Perisic. I dubbi, come si può leggere a parte, sono sostanzialmente in attacco, mentre a centrocampo la novità è il recupero parziale di Arturo Vidal. Il calciatore ieri si è rivisto sul campo ad Appiano Gentile ma solo per alcuni limitati esercizi. Il cileno, come previsto, sarà ancora out con il Bologna e si lavora per averlo a disposizione con l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

