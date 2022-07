Perinetti: «Mercato? Tutto bloccato. Solo Inter, ma vuole continuare!»

Giorgio Perinetti intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del mercato in Serie A, soffermandosi anche su quello dell’Inter.

TUTTO BLOCCATO – Giorgio Perinetti parla del mercato in generale in Serie A, con la sola Inter che si è mossa in anticipo: «Sarà un campionato anomalo per tutti. Circola ancora meno denaro e poi il campionato inizierà presto, con mercato aperto per 4 turni e una sosta a novembre. Il mercato è bloccato e non decolla, ma con un campionato che inizia così presto nessuno è così pronto. E poi ci sono esuberi incredibili a cui fare fronte. Tutti aspettano che qualcuno esca per fare degli acquisti. Magari qualcuno ora parte e poi ci sarà l’effetto domino. L’Inter ha fatto qualcosa ma vuole fare altro ma deve prima far uscire dei giocatori».