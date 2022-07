Galtier strizza l’occhio a Skriniar: «Orientamento verso la difesa a tre»

Galtier, nuovo allenatore del PSG, ha parlato in questi minuti in conferenza stampa di presentazione, anche del possibile cambio modulo con difesa a tre, l’ideale per Milan Skriniar. Non a caso il difensore slovacco è uno degli obiettivi principali.

CAMBIO MODULO – Christophe Galtier si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. L’ex Nizza parla del possibile passaggio alla difesa a tre: «Dovrò mettere i giocatori nella migliore posizione possibile e giocare sui loro punti di forza. Non ho ancora incontrato i giocatori ma ho discusso con i dirigenti su cosa voglio fare. Dovrò mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Si parla molto di una difesa a tre: sono fortunato ad avere giocatori incredibili sugli esterni, ma servono anche giocatori nel cuore del gioco. C’è un orientamento verso una difesa a tre, sì».