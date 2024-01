Pellegatti: «Scudetto? Sul treno, ma vagone lontano se no ridicoli!»

Pellegatti si inserisce nella lotta Scudetto, ma appare comunque realista, parlando di vagone lontano rispetto a quelli di Inter e Juventus.

VAGONE LONTANO − Carlo Pellegatti, a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, parla del possibile rientro del Milan nella lotta con Inter e Juventus: «Visto che sono tifoso del Milan lo metto come terzo per lo scudetto. Sono sul treno, ma il mio vagone è bello in fondo. Non è in business class o in first classe. È sul treno dello scudetto, ma il mio vagone è lontano, altrimenti passiamo per ridicoli. Se il Milan dovesse vincere con l’Udinese avrebbe gli stessi punti dello scudetto. Chiaro che se c’è una squadra come l’anno scorso il Napoli, quest’anno due, brave. Non so cosa dire».