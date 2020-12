Pedullà: “Massa in Inter-Napoli? Colpa di Rizzoli! Abisso non può arbitrare”

Alfredo Pedullà

Pedullà torna sull’arbitraggio di Massa in Inter-Napoli, ritenendo la sua direzione di gara insufficiente (vedi moviola). Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, dà le responsabilità a Rizzoli e condanna poi il solito Abisso, che dopo i danni multipli a sfavore dei nerazzurri ieri ha falsato Roma-Torino (vedi articolo).

ARBITRI INADEGUATI – Alfredo Pedullà è durissimo sulla classe arbitrale italiana: «Non si può mandare Davide Massa a fare Inter-Napoli! A costo di far ruotare sempre lo stesso, ma se designi un arbitro non all’altezza, a prescindere, prima della partita sei indifendibile. Nicola Rizzoli non sta dimostrando, in questo momento, di essere sul pezzo. Per esempio: l’arbitro di Roma-Torino è Rosario Abisso. Che indipendentemente da questa partita non può arbitrare in Serie A. Se qualcuno avesse visto i danni che ha fatto in Serie B Abisso l’avrebbero dovuto fermare alla dogana, togliendogli i documenti. Adesso invece ci meravigliamo che ci sono disastri in Roma-Torino: fa parte del gioco, perché c’è Abisso che è reduce da abissali disastri. Massa? Andrà a fare Real Madrid-Barcellona, cosa vuoi che gli interessi… Abisso andrà a fare il derby: il criterio, e per questo vedo responsabilità di Rizzoli, è quello delle rotazioni. Non si possono fare! Non c’è cosa peggiore che fare il proprio lavoro male venendo pagato malissimo. Rizzoli su questo ha responsabilità gravi».