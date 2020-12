Beccalossi: “Prima sembrava che l’Inter fosse il problema del calcio. Ora…”

Condividi questo articolo

Evaristo Beccalossi

Beccalossi ironizza sulla questione Inter. L’ex fantasista nerazzurro, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, ha parlato del cambio di atteggiamento sulla squadra di Conte, ora a -1 dal Milan capolista. Poi ha fatto una rapida analisi sul momento.

BASTA CRITICHE! – Evaristo Beccalossi è soddisfatto per le cinque vittorie consecutive in Serie A: «Adesso è quello che mi aspettavo, anche se credo che la squadra possa ancora migliorare. Ero preoccupato un paio di mesi fa, perché sembrava che il problema del campionato di calcio di Serie A fosse l’Inter: l’allenatore, la squadra, i fallimenti… (ride, ndr) Ormai la coppa è andata, la macchia rimane ma deve cercare di vincere il campionato. Si veniva da due anni in cui arrivavi settimo o prendevi la Champions League all’ultima giornata, ora è arrivato un allenatore secondo in campionato».