Pedullà: «Conte-Inter? Adesso prematuro. Ma lui ha già deciso»

Conte di nuovo all’Inter è una voce che va avanti per tutta la settimana, dato che anche ieri sera l’attuale manager del Tottenham non ha smentito la possibilità di tornare in Italia a fine stagione (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato, Pedullà si esprime.

VIA SICURO – Alfredo Pedullà è sicuro: Antonio Conte lascerà il Tottenham al termine di questa stagione. Il giornalista parla di scelta già presa: «Comunque lui aveva già detto, l’ha fatto capire già da un paio di mesi. Anche quando gli hanno offerto il rinnovo nel periodo della lunga sosta il Tottenham ci ha provato, lui in quel momento lì ha preso tempo ma perché ha deciso. Adesso è molto prematuro: io non ho segnali di Inter, non ho assolutamente segnali. Dall’Inghilterra lo hanno lanciato ma non ho riscontri, è ancora presto. Bisogna vedere alla Roma cosa succede con José Mourinho, la Juventus ha due anni di Massimiliano Allegri. Conte non è che torna in Italia per il primo progetto, torna in Italia per fare Conte. Non c’è una squadra che ha realisticamente mosso dei passi per Conte: è ancora presto».

