Conte: «Via dal Tottenham? A fine stagione le giuste valutazioni»

Conte non chiude a un addio al Tottenham a fine stagione. Dopo le voci su un ritorno all’Inter (vedi articolo) il manager degli Spurs, intervistato da Amazon Prime Video a seguito dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan (vedi articolo), rinvia il discorso sul suo futuro.

COSA FA? – Si è parlato per tutta la settimana di un bis di Antonio Conte all’Inter, o comunque di un suo ritorno in Italia a fine stagione. Il manager del Tottenham è inevitabilmente chiamato a esprimersi sull’argomento: «Voglia di tornare in Italia? Stasera sono domande abbastanza cattive (ride, ndr). Sono provato perché ho subito un’operazione, io non mi sento niente. Continuo a lavorare, ho un contratto con il Tottenham e quindi rispetto il contratto. Poi a fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club nella maniera più serena: io dirò la mia, sentirò un pochino il tutto. Ripeto: ho un contratto in scadenza, vediamo come finisce la stagione. Magari mi possono mandare anche via prima, non è quello il problema (ride, ndr). Ma ripeto: quello che conta per un allenatore è cercare di lavorare e di alzare l’asticella. Quest’anno stiamo facendo fatica ad alzare l’asticella, perché portare il livello da medio a discreto-buono è molto più semplice: è ad alzarlo ancora che subentrano i problemi, lì è più difficile».

