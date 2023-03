Guarino: «Io coach Inter maschile? Perché no! Ma prima altro traguardo»

Rita Guarino a margine dell’evento della presentazione del libro “Soldi vs idee” a Milano ha parlato in rappresentanza del calcio femminile esprimendo il suo parere.

COACH INTER – Rita Guarino nel giorno della festa della donna ha parlato anche del tema legato alle pari opportunità, soprattutto nel mondo del calcio: «Io allenatrice dell’Inter maschile? Più che parità io parlerei di pari opportunità. Le donne in ambienti prettamente maschili per riuscire a raggiungere certi obiettivi hanno bisogno di punti di partenza e di opportunità. In questo momento non vedo una grande apertura alle donne verso questi scenari perché alla base mancano delle opportunità anche nelle serie minori. Perché no? Il primo traguardo per le donne è quello di occupare più panchine nel nostro movimento, dato che sono presenti solo due donne».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale