Pedullà: «Conte, da prendere pacchetto completo! Inter? Automatico»

Il futuro di Conte terrà banco nei prossimi mesi, dopo che domenica sera l’allenatore italiano ha risolto consensualmente col Tottenham. Per Pedullà è normale che si parli di Inter, ma non è questa l’unica soluzione.

SI ATTENDE – Alfredo Pedullà riepiloga: «Io su Antonio Conte oggi non ho novità. Fra venti giorni chi lo vorrà dovrà accettare di prendere tutto il pacchetto completo. A oggi non c’è una società: lo accostano, evidentemente in modo automatico, all’Inter o alla Roma se dovesse andare via José Mourinho che ha contratto fino al 2024. Io credo che la vicenda Conte non si potrà sviluppare prima di un mese».