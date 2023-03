Sabatini: «Un buon finale di stagione può aiutare Inzaghi»

Sandro Sabatini, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della situazione di Simone Inzaghi e dello scetticismo c’è su di lui all’Inter.

POSSIBILE ADDIO − Sandro Sabatini, ha detto ha espresso un suo parere sullo scetticismo e sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter: «Non penso che la valutazione di Inzaghi all’Inter ogni volta debba prescindere da una partita di andata e ritorno. Io penso che l’Inter ha già fatto una valutazione su Simone Inzaghi e questa valutazione può mutare solo in caso di qualcosa di clamoroso. La mia impressione è almeno che non ci sia un ribaltamento nel finale di stagione, perché poi le cose possono cambiare con un finale in crescita. Se i nerazzurri dovessero conquistare un secondo posto agevole in campionato, passare il turno con il Benfica e giocare una semifinale di alto livello con la vincente di Napoli–Milan, può succedere che cambi l’opinione. In questo momento però sulla permanenza di Inzaghi c’è molto scetticismo. La partita non è schiusa ma c’è molto scetticismo».