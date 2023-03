Inter in nazionale! Finalmente gli ultimi! Ma va attesa la notte

Si completa in giornata il programma delle partite per i giocatori dell’Inter in nazionale. Non però quando in Italia sarà martedì, perché stanotte (all’1.30 ora italiana di mercoledì) l’Argentina di Carboni e Lautaro Martinez ospiterà Curaçao in amichevole come ultimo impegno.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 28 MARZO 2023

MARCELO BROZOVIC, HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Croazia (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo D) martedì 28 marzo ore 20.45 a Bursa, Turchia

ROMELU LUKAKU – Germania-Belgio (amichevole) martedì 28 marzo ore 20.45 a Colonia, Germania