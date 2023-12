Pecci: «Inter con una marcia in più! Errori arbitrali? Tutte le domeniche!»

Dal nuovo successo dell’Inter contro il Napoli alle polemiche arbitrali nel post gara- Eraldo Pecci commenta la serata nerazzurra a “La Domenica Sportiva”.

IMPRESSIONI – Eraldo Pecci riconosce la supremazia dell’Inter, non solo sul Napoli battuto al Maradona: «Anche contro la Juventus, che era stata una brutta partita, l’Inter dà l’impressione di avere qualcosa in più. Il Napoli è in crescita ma la squadra di Simone Inzaghi in questo campionato sembra sempre di avere una marcia in più che non permette alle altre di superarla. Non prende mai gol e anche questo non è poco. Si può pensare all’estetica quanto si vuole ma alla fine è fare i gol ed essere bravi a non prenderli che fa la differenza. A me non piace guardare sempre dal buco della serratura per trovare delle giustificazioni per un fallo. Silenzio stampa di Mazzarri? Se vai a vivisezionare tutte le partite nessun allenatore dovrebbe venire a parlare. Gli errori ci sono tutte le domeniche, da questo è partito un gol».