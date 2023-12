Bergonzi: «Nessun rigore per il Napoli. Ma Massa sbaglia sul gol Inter!»

Al termine di Napoli-Inter sono tante le polemiche sull’arbitraggio di Massa. Mauro Bergonzi, ospite di “La Domenica Sportiva” prova a fare luce sulle decisioni della gara del Maradona.

VALUTAZIONI – Mauro Bergonzi esprime il proprio parere sulla direzione arbitrale di Davide Massa in Napoli-Inter. Così l’ex arbitro su Rai2: «Il focus principale è sull’azione che porta all’1-0 dell’Inter. Il fallo è quello di Lautaro Martinez su Lobotka, poi l’azione prosegue. Passano 20 secondi dal momento in cui c’è il fallo e l’Inter rimane sempre in possesso del pallone. Quindi il VAR poteva intervenire. Arrivano le proteste del Napoli per l’evidente trattenuta. È un placcaggio quello di Lautaro Martinez, un abbraccio. Qui l’arbitro che è a due metri non doveva far altro che fischiare il giustissimo fallo a favore del Napoli. L’arbitro non ha fischiato perché nel momento in cui c’è il fallo guarda a sinistra e non il contatto. Questo è un errore grave per un arbitro bravo ed esperto come Massa. Ma anche il VAR doveva intervenire per far annullare il gol dell’Inter. Questo è un chiaro ed evidente errore. Nel secondo tempo il Napoli chiede un calcio di rigore per un contatto tra Acerbi ed Osimhen. La gamba sinistra di Acerbi che va a finire sul giocatore del Napoli, che rimane per terra. Il direttore di gara prosegue col gioco. Il piede sinistro del difensore dell’Inter va a contrastare e sfiorare la caviglia destra di Osimehn. A mio avviso questo è un intervento che non può mai essere punito col calcio di rigore. Il contatto è leggerissimo, e non può portare a una caduta così rovinosa. Massa ha fatto benissimo».