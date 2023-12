Mazzarri, ci risiamo! Si lamenta e protesta dopo Napoli-Inter: il motivo

Mazzarri dopo Napoli-Inter terminata 3-0 allo Stadio Maradona non si è presentato davanti le telecamere di DAZN per commentare la partita. La scelta è stata spiegata dal Direttore Sportivo Mauro Meluso, che ha parlato al suo posto.

IL MOTIVO – Walter Mazzarri è tornato ad allenare il Napoli da due giornate di campionato ed è tornato subito a lamentarsi. Dopo la pesante sconfitta in casa per 0-3 contro l’Inter, il tecnico toscano ha deciso di non presentarsi nel postpartita su DAZN per commentare la sfida. Il motivo è stato presto spiegato dal dirigente Mauro Meluso che si è presentato al suo posto. Il tecnico azzurro non si è dunque presentato dopo la partita per protesta: «Mazzarri ha preferito non venire perché noi preferiamo sia in panchina, per evitare dichiarazioni che potevano creare qualche problema. Siamo scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo perché crediamo che l’arbitro Massa e il VAR siano incappati in una giornataccia».