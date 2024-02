Pazzini: «Inter, +10 pesa per chi insegue! Lautaro Martinez pazzesco»

L’Inter ha demolito la Salernitana con una prestazione più che convincente, quattro reti e statistiche che raccontano di un dominio totale. Pazzini parla del momento +10 sulla Juventus ma anche dei numeri di Lautaro Martinez e dell’alto rendimenti degli attaccanti allenati da Inzaghi: di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

AZZANNATI – L’Inter scelta da Simone Inzaghi contro la Salernitana non lasciava dubbi: l’obiettivo era quello di vincere mostrando rispetto per l’avversario. Giampaolo Pazzini parla proprio dell’approccio travolgente dei nerazzurri: «L’insidia poteva essere l’approccio dei primi minuti, magari sottovalutare la partita. Ma l’Inter ha avuto una fame incredibile, ha subito fatto capire di volere i 3 punti, ha azzannato la Salernitana e sono stati ingiocabili. L’allungo in classifica? 10 punti cominciano a esser tanti anche a livello mentale per chi deve inseguire».

EMBLEMATICO – Pazzini, da ex attaccante, esalta Lautaro Martinez: «Numeri pazzeschi per un giocatore pazzesco, ora non è un anno ma diversi anni che ci delizia. I gol quest’anno sono 20 ma è la fame con cui va su ogni giocata che fa di lui un giocatore fondamentale a livello europeo, sicuramente è tra i primi 5. Per l’Inter è l’emblema, il simbolo».

NON UN CASO – Per finire, una considerazione sull’alto rendimento di tutti gli attaccanti che trovano Inzaghi sul loro percorso: «Incide tanto, non è un caso che gli attaccanti di Inzaghi abbiano sempre segnato tanto. Io penso che sia anche il gioco di squadra, l’idea offensiva che porta tanti giocatori ad essere offensivi e a creare tante occasioni. All’Inter si sanno muovere molto bene, ognuno attacca la sua porzione d’area. Si vede che sono meccanismi di una squadra affiatata e che vuole sempre migliorare. L’infortunio di Arnautovic ha facilitato Thuram che ha avuto un impatto con la Serie A clamoroso. La classifica e i numeri sono sotto gli occhi di tutti: non possiamo non dire che questa è l’Inter più performante. Se può farcela in Champions League? Secondo me ha i numeri per potersela giocare, poi sappiamo che la Champions League è decisa da episodi singoli. Simeone avrà guardato la partita con la Salernitana e secondo me qualche pensiero in più ce l’ha».