De Grandis: «Mkhitaryan l’uomo ovunque. Altri due da elogiare»

Stefano De Grandis analizza quanto visto in Inter-Salernitana, sottolineando l’apporto dato da tre nerazzurri fra cui Henrikh Mkhitaryan.

TRE DA CITARE – L’Inter guadagna un altro importante successo in campionato battendo 4-0 la Salernitana. Nello studio di Sky Sport 24 Stefano De Grandis analizza nel particolare la prestazione di tre nerazzurri: «Mi piace citare Alessandro Bastoni che è andato sul fondo più volte rispetto a Carlos Augusto. Gli ha dato più volte palla e poi sovrapponeva. È chiaro che aveva poco da difendere. E poi sempre palloni interessanti col sinistro messi dentro. Mi piace tanto Benjamin Pavard, è uno che cerca sempre da appoggiare anche lui da braccetto destro. Su tutte le azioni di angolo è pericoloso. Non si tratta certamente di gregari, mi piace citare giocatori che di solito sono meno in zona gol ma che hanno dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza. Poi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, l’uomo ovunque. Impossibile non citarlo, è sempre presente anche quando si tratta di dare una mano al compagno in fase di copertura. Per me è eccezionale».