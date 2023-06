Paventi: «Torino-Inter? Prova generale verso Istanbul! Rotazioni ridotte».

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato di Torino-Inter match in programma sabato alle 18:30 e che chiuderà il campionato della squadra di Inzaghi, attesa poi dalla finale di Champions League contro il Manchester City

TESTA – Questa l’analisi di Andrea Paventi: «Torino-Inter? Prova generale in vista di Istanbul. Ci saranno delle rotazioni ridotte nella fase iniziale e poi cambi a gara in corso per dare riposo a chi non ha necessità di giocare tutta la partita. Non si vivrà il match come un amichevole che non vale nulla».