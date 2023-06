Biasin: «Inter, zero errori di Inzaghi in due mesi. Due dubbi»

Nella sua analisi sulle possibili formazioni per le partite dell’Inter contro Torino e Manchester City, Fabrizio Biasin a Radio Sportiva ha fatto il punto su quelle che potranno essere le scelte di Simone Inzaghi. Spiegandone, naturalmente, anche i motivi.

ZERO ERRORI – Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla possibile formazione dell’Inter di sabato contro il Torino: «Mi sento tutelato da Inzaghi che negli ultimi due mesi, quelli cruciali, non ha sbagliato nulla. Sabato contro il Torino credo che vedremo una squadra largamente rimaneggiata. Ma non completamente, perché bisogna mantenere comunque i ritmi per arrivare non completamente scarichi dal punto di vista mentale. Nel corso dei 90 minuti rivedremo anche parte dei titolari».

GRAN FINALE – Inevitabile, poi, commentare anche le possibili scelte per Manchester City-Inter: «Per la formazione del prossimo sabato io due grossi dubbi sono Dzeko e Lukaku in attacco e a centrocampo tra Mkhitaryan e Brozovic. Io personalmente penso che giocherà la stessa formazione delle ultime gare viste in Champions League. Ma a centrocampo non toglierei mai Brozovic, per mio gusto personale».