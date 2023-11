Paventi: «Salisburgo-Inter, ne scopriremo uno! Cambi ormai decisi»

Salisburgo-Inter è la sfida in programma alle 21 alla Red Bull Arena, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi come al solito opta per un ampio turnover, con una novità assoluta in campo europeo: di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

ROTAZIONI AMPIE – Salisburgo-Inter, sfida che con una vittoria potrebbe dare la qualificazione ai nerazzurri di Simone Inzaghi, vedrà l’esordio dal 1′ di Yann Bisseck. «I cambi di cui abbiamo parlato finora sono quelli che si vedranno in campo. Inzaghi fa sei cambi rispetto al match con l’Atalanta: uno di questi ci porterà a scoprire a livello europeo un giocatore come Bisseck, che finora ha collezionato solo otto minuti. Il tedesco partirà dal 1′, salvo novità perché la riunione tecnica deve ancora andare in scena. Poi in difesa ci sarà il ritorno di Bastoni. Sulla corsia sinistra il titolare sarà Carlos Augusto mentre sulla corsia destra Inzaghi preferisce non rischiare Dumfries schierando dunque Darmian. In mezzo vedremo Frattesi al posto di Barella e in attacco Sanchez al posto di Lautaro Martinez», queste le ultime di Andrea Paventi su Sky Sport.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram