Frosinone al lavoro verso l’Inter: uno torna in gruppo, due a parte

Il Frosinone ha dato inizio ai lavori in vista della sfida di domenica 12 novembre a San Siro contro l’Inter, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Di Francesco ritrova parzialmente Gelli in gruppo mentre altri due lavorano a parte

VIA ALLA PREPARAZIONE – Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria casalinga con l’Empoli, si prepara alla partita in programma domenica 12 novembre alle ore 20.45 a San Siro e valida per la dodicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali.

LAVORO POMERIDIANO – I ciociari si sono ritrovati nel pomeriggio alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, dove hanno svolto prima un lavoro di attivazione seguito da una sessione in palestra e successivamente da trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Gelli è ritornato a lavorare parzialmente in gruppo. Lavoro differenziato per Kalaj e personalizzato per Harroui.

Fonte: frosinonecalcio.com