Ramadani rivela: «Il mio agente ha incontrato Ausilio, all’Inter…»

Ramadani, centrocampista del Lecce, ha svelato un retroscena tra il suo agente e il direttore sportivo dell’Inter. I due si sono visti a Tirana.

MOTIVAZIONE − Ylber Ramadani, giocatore del Lecce, ha parlato a Sport News in patria rivelando un incontro tra l’agente e Piero Ausilio: «Il mio manager era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto tutto il tempo. Per me è una motivazione molto grande, non devo mai smettere di lavorare per andare all’Inter. Mi adatto molto rapidamente. Asllani è più tecnico di me, ma faccio altre cose. Posso giocare con un numero 6, ma anche con due numeri 6. Mi adatto velocemente, non ho problemi».