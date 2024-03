Paventi: «Inter concentrata e attenta! Cresce la consapevolezza»

Paventi commenta il momento top dell’Inter, che contro il Genoa punta la dodicesima vittoria di fila in stagione. Concentrazione a mille.

AUTOSTIMA − Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24 si esprime sui nerazzurri: «L’Inter ha automatismi in automatico, che nemmeno ti accorgi delle assenze. Continua a vincere, prova a ottenere la nona vittoria consecutiva in campionato, la dodicesima nel 2024. Conta la continuità di risultati, di prestazione. Questa squadra stupisce nell’atteggiamento, riesce sempre ad essere concentrata e attenta. Autostima e consapevolezza straordinari. All’interno del gruppo c’è consapevolezza di questa crescita fatta, in estate sono partiti 12 giocatori. Brava la società e l’allenatore, tanti ragionamenti che puoi fare. Il traguardo non è stato raggiunto, ma la strada è buona».