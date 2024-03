Frattesi convocabile per Inter-Genoa! Tre allenamenti per due − Sky

Frattesi sta bene e contro il Genoa sarà convocabile. L’Inter tira in sospiro di sollievo. Il centrocampista non si sottoporrà ad alcun esame.

BUONE NOTIZIE − Davide Frattesi sarà regolarmente convocato per Inter-Genoa. Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e tutta l’Inter, che avevano accusato un po’ di timore dopo la sostituzione forzata durante la partita contro l’Atalanta. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, oggi il centrocampista si è allenato ad Appiano Gentile e non ci saranno esami in programma. Per l’Inter, prima del match contro il Genoa di lunedì 4, ci saranno tre allenamenti: uno sabato, l’altro domenica e infine la rifinitura di lunedì mattino. Inzaghi ritrova pure Thuram e Acerbi, per Calhanoglu tutto rinviato a Bologna.