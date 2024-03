Inter-Genoa, mini-turnover di Inzaghi? La probabile formazione

TITOLARI − Mancano circa tre giorni ad Inter-Genoa, ma si può già ipotizzare la possibile formazione di Inzaghi. Il tecnico, a poco meno di due settimane dalla sfida fondamentale contro l’Atletico Madrid, potrebbe decidere di gestire le energie di alcuni uomini chiave. A cominciare dalla difesa: riposo forzato, causa squalifica, per Bastoni. Al suo posto Carlos Augusto. Possibile riposo anche per Pavard, con Bisseck pronto a scendere in campo dal 1′. Acerbi, che dovrebbe tornare a disposizione, si accomoderà in panchina, con de Vrij confermato al centro della difesa. A centrocampo nessun problema per Frattesi che partirà però dalla panchina: in campo, dal 1′, il trio Barella-Asllani-Mkhitaryan. A destra possibile riposo per Darmian, con Dumfries pronto a riprendersi una maglia da titolare. A sinistra ci sarà Dimarco. In attacco il rientrante Thuram partirà dalla panchina: accanto a Lautaro Martinez favorito Sanchez per una maglia da titolare.