Paventi: «Inter, Champions League per restare competitivi! Tutto aperto»

L’Inter ha perso domenica a Bologna e questo causa un grosso problema nella corsa per la Champions League (vedi articolo). Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, fa notare come i bonus per la squadra di Inzaghi siano finiti.

TRAGUARDO NECESSARIO – Per Andrea Paventi l’Inter deve evitare la mancanza di stimoli: «Se ti sei staccato dalla lotta scudetto, che c’è sempre stata solo potenzialmente per il distacco dal Napoli, la lotta Champions League è aperta. Ci sono quattro squadre, se la Roma dovesse vincere oggi aggancerebbe l’Inter già ripresa dal Milan. Tutto è potenzialmente aperto, le prossime due partite prima di Porto contro Lecce e Spezia sono importantissime. Deve evitare altre sconfitte per far sì che l’obiettivo minimo sia centrato. Per un club come l’Inter è importante centrare questo obiettivo per rimanere competitivi anche nella prossima stagione».