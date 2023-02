La Roma punta ad agganciare l’Inter: corsa Champions League sempre più affollata

La Roma scenderà in campo contro la Cremonese questo pomeriggio alle ore 18.30: Mourinho punta ad agganciare l’Inter (e il Milan) al secondo posto. La corsa alla Champions League si fa così sempre più affollata. I nerazzurri si sono complicati la vita con le proprie stesse mani (vedi articolo).

CREMONESE-ROMA − La Roma scenderà, questo pomeriggio alle 18.30, in campo contro la Cremonese. A Cremona, allo Zini, gli ultimi in classifica ospiteranno la squadra di José Mourinho. I giallorossi contro i grigiorossi non hanno perso nessuna delle ultime quattro gare giocate in Serie A e nelle ultime tre non hanno neppure subito gol. Dati questi che fanno ben sperare, dal momento che la Roma punta a conquistare altri tre punti fondamentali in classifica con l’obiettivo di agganciare Inter e Milan al secondo posto con 47 punti. I nerazzurri, è evidente, si sono complicati il cammino con le loro stesse mani.

L’Inter è avvista: la Roma punta alla vittoria contro la Cremonese, corsa Champions League sempre più affollata

CHAMPIONS LEAGUE − L’Inter ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare la scorsa domenica al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. E ha fallito l’ennesima occasione di conquistare tre punti contro una squadra nettamente alla sua portata. Non hanno sbagliato invece Milan e Lazio, rispettivamente salite a 47 e a 45 punti in classifica. L’Atalanta, pur avendo perso contro i rossoneri, in classifica resta comunque in sesta posizione. Mentre la Roma se la vedrà questa sera contro la Cremonese e punterà appunto ad aggiungere altri 3 punti ai 44 fin qui conquistati, riprendendoInter e Milan. La corsa alla qualificazione per la prossima stagione di Champions League è più viva e affollata che mai. Considerando anche il fatto che ancora non è chiaro cosa succederà con la Juventus, impegnata stasera nel derby contro il Torino, e con la penalizzazione (vedi articolo). Una cosa però è certa: la squadra di Simone Inzaghi avrebbe potuto e soprattutto avrebbe dovuto fare decisamente di più.