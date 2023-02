La società valuterà Inzaghi, di Lukaku se ne parlerà a giugno – SM

La situazione di Simone Inzaghi non è mai stata in dubbio come ora. Il tecnico si giocherà la sua permanenza nei prossimi mesi.

INZAGHI – Simone Inzaghi dovrà confermare il suo posto. Secondo Sport Mediaset, la sua posizione verrà analizzata in questi mesi. Le parole di Beppe Marotta sono state positive ma non tutte al miele. Il motivo sarebbero le cadute clamorose subito dopo la Champions League. Sette sconfitte totali in Campionato, solo 17 i punti in trasferta conquistati su 36 disponibili. La posizione della società è la stessa di Marotta, anche per quanto riguarda le parole di Lautaro Martinez. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, ogni considerazione verrà fatta a giugno. La volontà del giocatore è quella di restare. Ora però la squadra deve concentrarsi sul ritorno con il Porto e sulla qualificazione alla prossima Champions League. Fondamentale per la situazione economica del club.