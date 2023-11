Parolo: «Obiettivo Juventus restare dietro l’Inter per metterle pressione!»

Parolo è convinto che il pareggio di Juventus-Inter sia esattamente il risultato cercato e voluto in casa bianconera. L’ex centrocampista italiano, ospite negli studi di “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, sottolinea addirittura l’importanza di non aver vinto il Derby d’Italia

RISULTATO CERCATO – Il pareggio di Juventus-Inter fa discutere a tal punto da dare versioni assurde sul peso dell’1-1 di Torina. Una di queste è firmata Marco Parolo, che spiega perché possa essere considerato una vittoria casalinga: «Il pareggio va più bene alla Juventus che all’Inter, secondo me. Perché l’obiettivo della Juventus era rimanere lì. Stando dietro le piace mettere pressione all’Inter prima in classifica. Se la Juventus andasse avanti in classifica non saprebbe gestire la situazione. Invece, con l’Inter che scappa via, la pressione che ha di dover vincere lo scudetto può diventare pesante». Lasciando da parte la partita, Parolo elogia il bomber e capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez è un giocatore che può battere il record di gol in Serie A di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile (36 reti in un solo campionato, ndr). Soprattutto in coppia con un giocatore come Marcus Thuram, che gli apre tanti spazi e gli permette di avere più occasioni per andare a rete». Questo il pensiero di Parolo dopo il Derby d’Italia, che si discosta da quello di Alessandro Diamanti. Più orientato a valorizzare il punto guadagnato dall’Inter a Torino.