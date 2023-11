Diamanti: «Inter sa che in casa Juventus è sempre 1X2! Più forte ma…»

Diamanti si dimostra piuttosto deluso da quanto visto in Juventus-Inter. L’ex centrocampista italiano, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, vede comunque il risultato finale a vantaggio dell’Inter di Inzaghi in vista del prosieguo della stagione in Italia

PARTITA SENZA PRONOSTICO – Lo spettacolo non è stato certo il punto forte del pareggio di Juventus-Inter a Torino e lo sostiene praticamente chiunque. Ne è convinto anche Alessandro Diamanti, che non usa mezzi termini per commentare l’ultimo Derby d’Italia andato in scena: «Brutta partita. Il pareggio va bene a tutte e due le squadre. L’Inter, anche se è più forte, sa che ogni volta che vai a Torino in casa Juventus è sempre dura. Anche se sono sempre partite diverse. Io credo che l’Inter di Simone Inzaghi in questo momento abbia qualcosa in più della Juventus di Massimiliano Allegri ma quelle partite sono sempre “1X2”. La Juventus è questa qui, difficilmente può fare meglio. Invece l’Inter può ancora fare un salto di qualità…». Questo il pensiero di Diamanti, che riflette un po’ quanto espresso anche dall’amico Christian Vieri sul pareggio di Juventus-Inter. I due torneranno sull’argomento nel corso del “Bobo Vieri Talk Show” in onda anche su Radio TV Serie A con RDS, oltre che sul canale Twitch dedicato (“Bobo TV”, ndr).