Parolo: «Lautaro Martinez meglio di Osimhen in una qualità!»

Parolo ha spiegato le differenze tra Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Dagli studi di DAZN, l’ex centrocampista ha parlato in particolare di una qualità dell’argentino.

UNA DIFFERENZA – Marco Parolo ha parlato così delle differenze tra i due attaccanti di Inter e Napoli: «Lautaro Martinez rispetto Osimhen sa inventarsi il gol nello stretto all’interno dell’area, sa smarcarsi. Di testa non è Osimhen, ma quando va cattivo ha un calcio più secco e più deciso anche dalla distanza. Rispetto Osimhen calcia molto meglio in porta. Lo vedo cresciuto meglio in leadership. Osimhen lo vedo un po’ più per sé stesso e non so quanto possa essere totale. Lautaro Martinez io lo vedo in tutte le big europee, mentre Osimhen no».