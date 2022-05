Parolo: «Inter, grande partita! Perisic straordinario, poi una forza»

Parolo promuove l’Inter per quanto fatto vedere a Udine (vedi highlights). L’ex centrocampista, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, elogia anche diversi protagonisti fra cui Perisic.

IL CONFRONTO – Per Marco Parolo l’Inter può avere un leggero vantaggio dal calendario: «Può essere, però secondo me il Milan ha la consapevolezza che quando gioca contro squadre aperte gioca bene. Contro la Fiorentina ha creato tante occasioni, tra virgolette sono più felici di affrontare il Verona. Con l’Udinese l’Inter ha fatto una grande prova: sai che il Milan ha fatto gol all’ultimo minuto, vai a Udine su un campo difficile e la metti subito dalla tua parte. Ha fatto una grande partita».

GLI INTERPRETI – Parolo trova diversi giocatori in forma: «L’Inter sulle palle inattive continua a fare gol, Federico Dimarco calcia benissimo. Ivan Perisic, ancora lui, è straordinario quest’anno: la palla arriva forte e lui la gira bene. Nicolò Barella, in occasione del secondo gol, inventa un gran pallone per Lautaro Martinez e fa una grande partita di sostanza. Anche Roberto Gagliardini ha fatto una gran prova. L’Inter comunque ha la sua forza anche in mezzo, adesso torna Hakan Calhanoglu e sembra che per Barella sia solo una botta».