Saccani: «Rigore Inter? Review doverosa, Chiffi sbaglia a non fischiare»

Massimiliano Saccani, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha fatto la moviola del rigore concesso all’Inter contro l’Udinese. Il contatto Dzeko-Mari inizialmente non era stato considerato falloso da Chiffi

MOVIOLA − Saccani analizza il rigore dell’Inter a Udine: «Contatto Dzeko-Pablo Mari? Chiffi posizionato bene perché centrale ma non fischia. Non sappiamo cosa si sia detto col Var e non sappiamo se abbia visto il contatto. Review doverosa perché Pablo Mari tocca la gamba di Dzeko. Situazione oggettiva, è uno sgambetto. L’arbitro non l’ha fischiato inizialmente sbagliando. Probabilmente non si è reso conto del contatto».