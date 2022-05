VIDEO – Udinese-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Inter, posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SI RESTA IN SCIA – Udinese-Inter 1-2 nel posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A. L’Inter resta a -2 dal Milan e mantiene la speranza che, nel rush finale, i rossoneri possano steccare. Dopo il disastro di Bologna e il gol all’82’ di Rafael Leao serviva una reazione contro l’Udinese, che arriva subito. È il 12′, Federico Dimarco batte un angolo sul primo palo e trova solissimo Ivan Perisic per il colpo di testa vincente. Il croato aveva segnato il vantaggio lampo anche al Dall’Ara, ma stavolta per fortuna non ci sono sprechi. Questo nonostante al 36′ l’arbitro Daniele Chiffi non veda uno sgambetto di Pablo Marì su Edin Dzeko, per un rigore solare. Ci vuole l’intervento del VAR per fare giustizia, ma tre minuti per arrivare allo 0-2. Dagli undici metri Lautaro Martinez calcia, palla sul palo e tocco di Marco Silvestri a riabilitare il Toro per rendere buono il tap-in di testa. Chiffi all’inizio non lo convalida, poi indica il centrocampo. Dzeko manca il colpo del KO al 51′, spedendo a lato da ottima posizione. Errore che si paga al 72′, quando su una punizione di Gerard Deulofeu fa un miracolo Samir Handanovic ma Destiny Udogie rimette in mezzo e da due passi Ignacio Pussetto accorcia. Nonostante una serie di errori soprattutto di Joaquin Correa l’Inter porta a casa la partita, senza che l’Udinese sfiori il pari.

Video con gli highlights di Udinese-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.