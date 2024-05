Pardo: «Inter a Oaktree? Solo un elemento di potenziale difficoltà»

Come ovvio, il passaggio dell’Inter da Zhang a Oaktree lascia aperte tante valutazioni ancora in sospeso. Per Pardo, tuttavia, la questione sembra molto più attraente di certe opinioni: il suo discorso da Tutti Convocati su Radio 24.

IL NUOVO CHE ENTRA – Pierluigi Pardo commenta il passaggio dell’Inter da Suning a Oaktree: «Mi sembra che l’unico elemento di potenziale difficoltà che , comunque, è un’incertezza rispetto a una gestione che sapevi come fosse. Nel cambiamento è insito un margine di rischio, ma che Oaktree non stia lì per svendere l’Inter o farla andare male mi sembra ovvio ed evidente. Si possono vincere tranquillamente dei trofei anche se sei di proprietà di un fondo. Il rendimento è a medio-lungo termine, la valorizzazione passa attraverso i risultati come primo elemento. Il secondo è la gestione sportiva di questi anni: un modello vincente, che piace inevitabilmente a Oaktree. Questo perché ridotto il deficit e ottenuto risultati sportivi».

Inter a Oaktree: Pardo trova solo un dubbio

QUALE GESTIONE? – Pardo sottolinea una questione ancora da risolvere per Oaktree: «L’unico piccolo problema può essere legato a qualche meccanismo anche banale dove comunque devi ricostruire un equilibrio. Se Lautaro Martinez, faccio un esempio, vuole andare oggi pomeriggio a ridiscutere il contratto ci vuole un po’ di coordinamento fra la nuova proprietà e il gruppo. Ma non vedo grandi problemi da questo punto di vista e l’Inter di questi anni mi sembra un esempio, con i risultati ottenuti facendo ridurre il debito. Peraltro in maniera significativa. Secondo me non è una tragedia, poi è chiaro che come tutti i cambiamenti nella vita si porta dietro un margine di rischio».