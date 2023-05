Pardo: «L’Inter è più forte ma il Milan ha una lucidità di pensiero superiore!»

Pardo dice la sua sull’Euroderby milanese di Champions League. Di seguito il pensiero del giornalista, intervenuto su Radio 24, sulla favorita tra Inter e Milan (vedi articolo).

PRONOSTICO – A poche ore dall’Euroderby milanese, Pierluigi Pardo racconta l’atmosfera di Milano e le sue sensazioni su Milan-Inter. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione “Tutti Convocati”, afferma: «A Milano la rivalità viene declinata in una maniera diversa rispetto a Roma o Genova. A Milano ne ho visti tanti di derby e c’è da sempre un approccio diverso. È una città che capisce quanto è importante stare al centro di tutto. Aver accolto da sempre persone ha fatto sì che ci sia una consapevolezza. Si può essere milanisti o interisti ma di fondo c’è questa fierezza qui. Se la Grecia ha vinto l’Europeo perché una squadra italiana non può pensare di alzare la coppia ad Istanbul? Una mano l’ha data il sorteggio e il resto lo hanno fatto da sole Inter e Milan. Sul pronostico dico 51% Inter perché non posso non mettere in conto una cosa. L’Inter ha sicuramente qualche colpo in più però la capacità di lettura delle partite del Milan è stata spesso efficace. Il Milan quando sta bene ha una lucidità di pensiero addirittura superiore dell’Inter. Poi l’Inter ha più soluzioni ed è più forte. Ha una qualità diffusa più alta. Per la bellezza delle geometrie, Brozovic è davvero di un livello superiore. È un bel ballottaggio però per me alla fine gioca Calhanoglu».