Pardo: «Inter all’altezza delle grandi d’Europa. Juventus speri in un cortocircuito»

Pierluigi Pardo analizza la situazione in classifica di Inter e Juventus dopo il pareggio nello scontro diretto di ieri sera. Di seguito il parere, anche sul lungo periodo, del giornalista su Radio 24.

CORSA SCUDETTO – Chi vincerà il campionato? Dopo la 13ª giornata la lotta è già aperta e Pierluigi Pardo dice la sua sul cammino di Inter e Juventus. Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” il giornalista afferma: «Il primo tempo di Juventus-Inter è stato discreto, il secondo invece brutto, contrassegnato dalla paura e dalla prudenza. Oggi si parlava di un livello molto basso del calcio italiano. Secondo me non è così. Sono entrambe due squadre che difendono benissimo. Io considero l’Inter all’altezza delle grandi d’Europa, o al limite un gradino sotto. Penso che questo pareggio faccia meglio alla Juventus, che rimane appiccicata a una condizione di classifica che non avrebbe mai immaginato a inizio stagione. Adesso deve fare una cosa molto semplice. Deve rimanere lì aggrappata alla vetta della classifica, non troppo distante, provare a fare qualcosa a gennaio sul mercato, e sperare che davanti ci sia un cortocircuito. Però secondo me è difficile che la Juventus arrivi a meno due a 8, 9 giornate dalla fine. Ma se dovesse succedere a quel punto può vincerlo. L’Inter ha una dimensione oggettivamente superiore. Dietro ci sono dei margini per recuperare ma la squadra di Inzaghi ha un mezzo passo in più»