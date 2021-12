Panucci: «Inter bene ma c’è ancora un gap. Real Madrid non è la Roma»

Il doppio ex Panucci, ospite negli studi di Pressing Champions League su Canale 5, ha commentato la sconfitta dell’Inter per 2-0 contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu.

BENE MA GAP − Christian Panucci ritiene che l’Inter abbia fatto una buona partita ma che ancora debba crescere: «La squadra ha fatto bene, non è semplice palleggiare e fare la gara a Madrid. Hanno preso due gol da lontano in cui si poteva però fare più attenzione. L’Inter può ritagliarsi un’ottima Champions League. La Roma non è il Real Madrid, non ti permette di fare il gioco visto all’Olimpico. Il gap c’è ed è da colmare».