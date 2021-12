Castellazzi: «Inter, buon primo tempo ma se non concretizzi la paghi!»

L’Inter chiude al secondo posto nel girone di Champions League dopo la sconfitta esterna contro il Real Madrid (vedi articolo). L’ex portiere nerazzurro Castellazzi, durante Sportitalia Mercato, ha analizzato la partita della squadra di Inzaghi.

ATTEGGIAMENTO – Luca Castellazzi punta il dito sulla mancanza di concretezza dell’Inter contro il Real Madrid: «Il girone era iniziato male. Lo Sheriff sembrava una squadra rivelazione, poi si è spenta piano piano. L’Inter ha fatto due gare importanti, ha ritrovato la via giusta. Stasera ha fatto un buon primo tempo, alta, come gioca nel campionato italiano. Le è mancato l’ultimo passaggio. Mi è piaciuta nei primi 45′, però se fai un primo tempo di questo livello e non riesci a calciare in porta, creando occasioni potenziali, alla fine la paghi. Al Real Madrid è bastata una palla da venti metri. Se non concretizzi, non puoi sperare che il Real Madrid assuma un atteggiamento rinunciatario per 90′, ci sono momenti in cui attacca. L’espulsione di Nicolò Barella ha condizionato».