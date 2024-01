Palmeri: «Zielinski? Ecco come entrerà nell’Inter. Marotta fiducia»

Palmeri dà per certo l’arrivo di Zielinski all’Inter per la prossima stagione. Il giornalista elogia il lavoro fatto da Marotta sui parametri zero.

COLPO GRATIS – In collegamento con Sportitalia, Tancredi Palmeri ha un appunto sull’Inter: «Giuseppe Marotta vuol dire fiducia. Si lavora sull’immediato e si lavora anche in prospettiva: come c’è un parametro zero che può andare via Marotta si fionda e ci prova. Tutti gli indicatori che arrivano da Napoli danno, anche se non è ancora ufficiale, l’arrivo di Piotr Zielinski in estate. Andrà a ingrossare quello che è – oggettivamente – il centrocampo più forte in Italia. Henrikh Mkhitaryan sta facendo due anni fantastici, però prima a Roma e anche in Inghilterra dal punto di vista fisico non riusciva a fare tutta la stagione. Zielinski arriverà a trent’anni, si divideranno i compiti così come rimarrà poi la doppia posizione dall’altro lato. Diciamo che entra nelle rotazioni vere e proprie, perché non c’è la stessa fiducia di mettere Davy Klaassen o Stefano Sensi per sostituire Mkhitaryan. Zielinski arriva in questo concetto di squadra forse non da primissima esigenza dell’Inter, perché in estate ci sarà da pensare a un attacco che dovrà provvedere ai cambi dei titolari. Ma quando c’è un parametro zero Marotta è sempre lì».