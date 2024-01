Longhi: «Barella prossimo sacrificato? Inter, troppe valutazioni da fare!»

Il calciomercato spaventa sempre i tifosi, che potrebbero dover salutare giocatori importanti. In questo senso, Bruno Longhi prova a tranquillizzare su un’eventuale cessione dell’Inter di Barella.

VALUTAZIONI – Bruno Longhi, nel corso del suo intervento su “Microfono Aperto” di Radio Sportiva esprime la sua impressione su un’eventuale decisione dell’Inter di cedere Nicolò Barella: «Non molto tempo fa si era parlato del fatto che Barella potesse essere la prossima vittima sacrificale. Però mi sembra che si corra un po’ troppo. Innanzitutto bisogna vedere cosa accadrà a maggio, perché l’Inter è debitrice nei confronti di Oaktree. Se l’Inter avrà fatto bene in campionato, se avrà fatto bene in Champions League. Sono tante le situazioni da valutare. Non è che arriva Zielinksi e improvvisamente va via Barella. Il calciatore del Napoli, se lo analizziamo nel suo atteggiamento tattico, è un giocatore che somiglia più a Mkhitaryan che a Barella. Quest’ultimo non ha eguali nella nostra Serie A. L’Inter ci ha provato con Frattesi ma si è visto che è la copia ma non è uguale. Cedere i giocatori pesanti, che fanno la differenza, è un’operazione sulla quale bisogna meditare e anche a lungo».