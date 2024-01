Buchanan-Inter, oggi il giorno giusto! Ultimo passaggio

Oggi sarà il giorno in cui Buchanan diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Il mercato di gennaio si apre subito con un trasferimento in entrata, quello del laterale preso dal Club Brugge.

IN ARRIVO – Oggi Tajon Buchanan completerà tutte le pratiche per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. In mattinata è previsto il suo arrivo a Milano, in aereo, poi l’iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva. Nel pomeriggio il giocatore sarà anche in sede, per la firma sul nuovo contratto. Accordo raggiunto negli scorsi giorni col Club Brugge, per una cifra che non dovrebbe superare i dieci milioni di euro bonus compresi. Buchanan è il primo trasferimento di questa sessione di mercato, da capire se poi ce ne saranno altri. Ma già oggi può arrivare l’ufficialità, anche se è molto difficile che possa esserci sabato in Inter-Verona. Segui su Inter-News.it tutti gli aggiornamenti sul primo giorno di Buchanan all’Inter, con le novità dall’aeroporto in poi.